Град и смерч: на Львовщине бушевала стихия – местных предупредили об опасности

Кратко:
- Крыши некоторых домов снесены
- В селе создана комиссия, которая будет работать для оценки последствий стихии
Во Львовской области бушевала стихия. В частности, в селе Журавков Стрыйского района вечером 9 июля были сильные порывы ветра, ливень, град и смерч. Об этом сообщает в Facebook Жидачевский городской совет.
Отмечается, что один человек травмировался во время ликвидации последствий стихии, он госпитализирован в местную больницу.
В результате стихии в селе многие деревья были вырваны с корнями, повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, а также линии электропередач.
Огромный ветряной вихрь (смерч) проносился на горизонте. Местные жители сняли столб, что поднимался на несколько десятков метров вверх. Стихия была такой силы, что снесла и повредила капитальные ограждения возле жилых домов; крыши некоторых домов снесены.
В селе создана комиссия, которая будет работать для изучения и оценки последствий стихии. А 10 июля будет принято решение о предоставлении материальной помощи жителям села, которые пострадали от стихии.
Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, в четверг, 10 июля, во Львовской области также прогнозируются сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град. Во Львове 10 июля прогнозируются сильный дождь, шквальный ветер 15-20 м/с.
"В местах интенсивных дождей возможно формирование высокого местного и склонового стока с возможным частичным затоплением пониженных мест в отдельных населенных пунктах; в горных районах существует угроза образования отдельных селей", - говорится в сообщении.
Смотрите видео смерча во Львовской области:
Погода в Украине - последние новости
Недавно Главред со ссылкой на Украинский гидрометцентр писал, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.
Ранее сообщалось, что Украину ждет самый жаркий день лета. По данным синоптика, в большинстве центральных и южных областей 9 июля будет жарко +33...+39 °С.
В то же время в некоторых областях 9 июля ожидается дождь. В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
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