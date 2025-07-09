Град и смерч: на Львовщине бушевала стихия – местных предупредили об опасности

В результате стихии в селе многие деревья были вырваны с корнями, повреждены жилые дома.

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Во Львовской области бушевала стихия / коллаж: Главред, фото: facebook.com/meriya.zhydachiv

Кратко:

Крыши некоторых домов снесены

В селе создана комиссия, которая будет работать для оценки последствий стихии

Во Львовской области бушевала стихия. В частности, в селе Журавков Стрыйского района вечером 9 июля были сильные порывы ветра, ливень, град и смерч. Об этом сообщает в Facebook Жидачевский городской совет.

Отмечается, что один человек травмировался во время ликвидации последствий стихии, он госпитализирован в местную больницу.

видео дня

В результате стихии в селе многие деревья были вырваны с корнями, повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, а также линии электропередач.

Огромный ветряной вихрь (смерч) проносился на горизонте. Местные жители сняли столб, что поднимался на несколько десятков метров вверх. Стихия была такой силы, что снесла и повредила капитальные ограждения возле жилых домов; крыши некоторых домов снесены.

В селе создана комиссия, которая будет работать для изучения и оценки последствий стихии. А 10 июля будет принято решение о предоставлении материальной помощи жителям села, которые пострадали от стихии.

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, в четверг, 10 июля, во Львовской области также прогнозируются сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град. Во Львове 10 июля прогнозируются сильный дождь, шквальный ветер 15-20 м/с.

"В местах интенсивных дождей возможно формирование высокого местного и склонового стока с возможным частичным затоплением пониженных мест в отдельных населенных пунктах; в горных районах существует угроза образования отдельных селей", - говорится в сообщении.

Смотрите видео смерча во Львовской области:

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на Украинский гидрометцентр писал, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.

Ранее сообщалось, что Украину ждет самый жаркий день лета. По данным синоптика, в большинстве центральных и южных областей 9 июля будет жарко +33...+39 °С.

В то же время в некоторых областях 9 июля ожидается дождь. В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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