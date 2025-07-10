Киевщину атаковал жесткий шторм: регион засыпал град размером с куриное яйцо

В результате непогоды были повреждены машины и крыши.

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Киевскую область засыпало градом / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

Сильная непогода накрыла Украину

Шторм пронесся Киевской области

На Киевщине выпал град размером с яйцо

Украину накрыл жесткий шторм. Киевская область оказалась в эпицентре непогоды. Видео с последствиями уже разлетелись в Сети.

Шквал с градом пронесся вблизи Киева. Он атаковал Бориспольский и Переяславский районы области.

видео дня

На кадрах видно, как сильный дождь заливает все вокруг, а с неба падает большой град. При этом на фото, опубликованных после, видно, что падал град буквально размером с куриное яйцо.

Из-за сильного града повреждены машины, крыши.

Смотрите видео с последствиями непогоды:

Непогода в Киевской области / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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