Киевщину атаковал жесткий шторм: регион засыпал град размером с куриное яйцо

Что известно:
- Сильная непогода накрыла Украину
- Шторм пронесся Киевской области
- На Киевщине выпал град размером с яйцо
Украину накрыл жесткий шторм. Киевская область оказалась в эпицентре непогоды. Видео с последствиями уже разлетелись в Сети.
Шквал с градом пронесся вблизи Киева. Он атаковал Бориспольский и Переяславский районы области.
На кадрах видно, как сильный дождь заливает все вокруг, а с неба падает большой град. При этом на фото, опубликованных после, видно, что падал град буквально размером с куриное яйцо.
Из-за сильного града повреждены машины, крыши.
Смотрите видео с последствиями непогоды:
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.
Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.
В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.
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