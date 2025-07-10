Вода заливает салоны авто: один из областных центров серьезно подтопило

Из-за ливней в городе затоплены несколько дорог, автомобили или объезжают их, или "проплывают" просто через воду. Остановилось движение троллейбусов.

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Луцк серьезно подтопило/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

Кроме Львова, под атакой непогоды оказался также Луцк

В городе затопило несколько дорог, ухудшилась ситуация для автомобилистов

Также ухудшилось движение общественного транспорта, в частности, остановились троллейбусы

Кроме Львова, из-за непогоды подтопления наблюдаются также в Луцке.

В частности, в результате сильного дождя затопило дорогу на улице Дубновской и проспекте Возрождения. Об этом сообщают в сети.

видео дня

Как сообщает "Суспільне. Луцк", на проспекте Возрождения в областном центре из-за подтопления остановилось движение троллейбусов. С обеих сторон затопленного участка дороги стоят 15 троллейбусов №15 и №15а, рассказали "Суспільному" в дежурной диспетчерской Луцкого предприятия электротранспорта. Всего на маршруты утром выехали 35 троллейбусов.

В горсовете отметили, что все коммунальные службы работают, чтобы восстановить движение троллейбусов.

Наводнение в Луцке/ скрин

Смотрите видео подтопления в Луцке:

Украинцев предупредили о возможных наводнениях

Напомним, накануне в Укргидрометцентре сообщали, что в период с 9 по 11 июля из-за сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается повышение уровня воды. Так, повышение уровня воды ожидалось:

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и суббассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м, на отдельных участках - до 2,0 м;

на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) - на 0,2-0,7 м;

на реках суббассейна Тисы (Закарпатская обл.) на 0,2-1,0 м.

"В местах прохождения интенсивных дождей ожидается формирование высокого местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,5-1,0 м с возможным частичным затоплением пониженных мест в отдельных населенных пунктах. I уровень опасности - желтый. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. I уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Как ранее сообщал Главред, под ударом сильной непогоды также оказался Львов. В городе машины просто плавают по улицам. Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. На местах работают аварийные бригады.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что на Львовщине бушевала стихия - местных предупредили об опасности. В результате стихии много деревьев было вырвано с корнями, повреждены жилые дома.

Напомним, стало известно, что Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области. Погода в Ужгороде будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +16.

Также сообщалось, что синоптик предупреждает о резком снижении температуры. Летняя жара понемногу отступает. С 11 июля в Украине столбики термометров поползут вниз. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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