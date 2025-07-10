Какие фамилии носит каждый десятый украинец: почему Шевченко больше всего

О чем речь:
- Какая фамилия чаще всего встречается в Украине
- Как регион влияет на наше происхождение
Украинские фамилии имеют глубокие исторические корни. Многие из них возникли еще в казацкие времена, а также отражали социальный статус или обстоятельства рождения ребенка. Специалисты по лингвистике провели масштабный анализ украинской ономастики и обработали миллионы записей, чтобы выявить самые распространенные фамилии в нашей стране. Результаты этого исследования были обнародованы на портале "Родные".
Первое место в рейтинге стабильно удерживает фамилия Шевченко - ею пользуются более 158 тысяч украинцев. Эта фамилия лидировала еще в 1990-х годах и остается самой массовой до сих пор. Вторую позицию занимает Мельник - им называются более 155 тысяч человек. На третьей строчке - Коваленко, которое также встречается более 155 тысяч раз.
В топ-списке также фигурируют такие фамилии, как Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко и Ковальчук - каждая из них имеет более 100 тысяч носителей.
Стоит отметить, что распространенность фамилий отличается в зависимости от региона. Например, Мельник, Ковальчук, Казак и Коваль преобладают на западе страны, а север отличается большим количеством Кравченко и Коваленко. В центре самым распространенным остается Шевченко, на востоке - Ткаченко, а на юге - Бондаренко, Иванов и Кравченко.
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Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
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