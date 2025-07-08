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Тайны Чернигова: почему город имеет такое название и при чем здесь Тмуторокань

Руслана Заклинская
8 июля 2025, 21:11
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Название "Чернигов" окутано древними преданиями, и по сей день исследователи не имеют единой версии его происхождения.
Тайны Чернигова: почему город имеет такое название и при чем здесь Тмуторокань
Раскрыта загадка названия Чернигова и действительно ли он старше Киева / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Откуда происходит название Чернигов
  • Кто основал Чернигов
  • Почему Чернигов называют городом легенд

Чернигов - один из древнейших городов Украины, окутанный величием прошлого, тишиной древних курганов и шепотом легенд, которые передаются из поколения в поколение. Этот город не просто географическая точка на карте - это живая история, которая берет начало еще со времен Киевской Руси, а возможно, и раньше.

Его название, прошлое, связь с Киевом и особый статус "города легенд" вызывают множество вопросов. Главред узнал, что стоит за названием Чернигов.

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Почему Чернигов назвали Черниговом

Название "Чернигов" окутано легендами и догадками, ведь точное происхождение слова точно не известно. По одной из самых распространенных версий, город получил имя от князя Черного, который правил на этих землях, утверждают жуналисты Суспильного в программе "Артефакты". Согласно преданию, его курган до сих пор существует - так называемое "Черная могила", расположенное на окраине современного города. От имени Черный образовался топоним "Чернигов", который впоследствии трансформировался в "Чернигов".

Другая версия связана с густыми "черными" лесами, которые покрывали окрестности поселения. От этого вроде бы и пошло название: "черный" край - "Чернигов". В любом случае, и в первом, и во втором объяснении чувствуется таинственность и глубокая связь с природой и древней историей.

Смотрите видео с историей происхождения Чернигова:

Как раньше назывался Чернигов

В ранних летописях город упоминается как Черниговъ, въ Чернигову и несколько других вариантов, позволяющих отследить изменение формы имени в XI-XIII веках. Ни о каких других исторических названиях надежных свидетельств нет.

Согласно историческим источникам и археологическим данным, Тмуторокань располагалась на Таманском полуострове. Это был важный средневековый город и центр Тмутороканского княжества, которое контролировали русские князья.

Однако, стоит отметить, что некоторые историки и исследователи выдвигают альтернативные гипотезы, связывая Тмуторокань с Черниговзиной. Эти версии основываются на отдельных летописных упоминаниях, в частности о том, что князья из Тмуторокани, такие как Мстислав Храбрый и Олег Святославич, впоследствии становились черниговскими князьями или возвращались в Чернигов. Также существуют исследования топонимов и археологических находок на Черниговщине, которые, по мнению некоторых ученых, могут свидетельствовать о связи с Тмутороканью.

Смотрите видео о том, на самом деле ли Тмуторокань - это Чернигов:

Кто старше, Киев или Чернигов

Киев считается более древним городом, хотя и с небольшим преимуществом. Археологические исследования свидетельствуют, что оба города возникли еще в раннем средневековье - ориентировочно в VII-IX веках. Первое письменное упоминание о Киеве датировано 862 годом, Чернигов же упоминается в 907 году. Однако по археологическим свидетельствам (в частности, курганы, жилища, мастерские), Чернигов мог возникнуть еще раньше или одновременно с Киевом.

Почему Чернигов называют городом легенд

Чернигов недаром получил титул "город легенд". Здесь каждый холм, каждая подземная галерея или древний храм - это отдельная история, переплетенная с мифами и преданиями. Антониевы пещеры, основанные еще в XI веке, скрывают множество мистических рассказов о монахах, видениях и потусторонних силах.

Здесь сохранились древние курганы, среди которых легендарная "Черная могила" - курган князя Черного или его семьи. Легенды о княжне Черной с ее трагическим концом добавляют городу романтического шарма.

Древние храмы - Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский собор, Ильинская церковь - хранят в себе не только архитектурное величие, но и аурой дышат таинственностью. Здесь переплелись языческое прошлое и христианская духовность, героические фигуры и невидимые духи предков.

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Об источнике: ШИУ

Канал "ШИУ" создан с целью радикального переосмысления истории Украины. Его цель - приблизить аудиторию к правдивому пониманию прошлого, отличного от того, что было сформировано советской и московской пропагандой. Автор канала не ставит целью повторять известные факты, а сосредотачивается на показе методов манипуляции историческими данными и способов их подтасовки для достижения политических или идеологических целей.

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