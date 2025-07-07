Незрячие 'враги народа' - почему советская власть охотилась на кобзарей

Кобзарей часто преследовали и уничтожали, особенно во времена, когда власть стремилась уничтожить любые проявления национального самосознания.

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Тайна уничтожения украинских кобзарей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Кто такие кобзари

Почему советская власть уничтожала кобзари

Что известно о "Съезде кобзарей" в Харькове

Кобзари были живыми носителями украинской истории, культуры и национальной памяти. Их песни, думы и предания воспроизводили героическое прошлое казачества, борьбу за свободу и достоинство. В условиях колониального гнета, в частности во время царской и советской власти, кобзари стали символом сопротивления. Их выступления на ярмарках, улицах и селах вдохновляли народ на борьбу, сохраняя живой язык и традиции.

Главред узнал, почему кобзари были опасны для советской власти.

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Почему уничтожали кобзарей

С началом советской власти кобзари стали объектом преследований. Была введена обязательная регистрация музыкальных инструментов в милиции и утверждение репертуара. За малейшее нарушение - арест, конфискация инструментов, а иногда и расстрел.

По одной из версий, в 1934-1935 году в Харькове, тогдашней столице УССР, состоялся так называемый "Съезд народных певцов города и села", который был организован в Харьковском оперном театре, рассказала журналистка и автор YouTube-канала об истории, традициях и культуре Украины Ольга Сидоренко. Его официально связали с Республиканской олимпиадой. Но за этим событием скрывалась циничная карательная операция.

По приказу органов ГПУ (предшественник НКВД) и милиции, в Харьков принудительно свозили кобзарей, лирников и народных певцов со всей Украины. Им обещали участие в большом собрании, где будут обсуждать "новые советские идеологические приоритеты" и роль народного искусства в социалистическом строительстве. На самом деле целью мероприятия было уничтожение носителей украинской национальной культурной традиции, которые не вписывались в рамки советской пропаганды.

После собрания кобзарей якобы должны были отправить на еще один съезд - в Москву. Вместо этого их погрузили в вагоны и вывезли на станцию Казачья Лопань вблизи Харькова. В лесополосе в окрестностях станции, ночью, все певцы вместе с их малолетними поводырями были расстреляны силами особого отдела НКВД УССР. Музыкальные инструменты - кобзы, лиры - сожгли на месте.

По разным источникам, жертвами этой трагедии стали от 200 до 1234 украинских кобзарей. Это преступление остается тайной на протяжении десятилетий, ведь ни одного официального документа, который бы прямо подтверждал организацию массового расстрела, не обнародовано.

Смотрите видео о том, почему СССР охотился на незрячих украинских певцов:

Как исчезли кобзари

Уничтожение кобзарей стало частью более широкой кампании по ликвидации украинской национальной идентичности. После репрессий 1934 года, когда многие кобзари были убиты или заключены в тюрьму, традиция кобзарства претерпела значительный упадок. Советская власть активно поощряла использование идеологически "правильных" инструментов, таких как гармошки и балалайки, вместо традиционных бандур и кобз.

Почему кобзари были слепыми

Исторически кобзарями становились преимущественно слепые мужчины. Это было связано с тем, что слепота ограничивала их в физическом труде и они искали возможности заработка через искусство. Они учились играть на кобзе или бандуре, петь думы и песни, путешествуя от села к селу. Слепота также придавала кобзарю особый статус - часто их воспринимали как носителей мудрости, духовных проводников, ведь считалось, что из-за потери зрения у них обострялись другие чувства, в частности музыкальный слух и память. Такой образ слепого кобзаря стал символом украинской культуры и непоколебимости духа.

Что делали кобзари

Кобзари выполняли многофункциональную роль в жизни украинского народа. Они были музыкантами, певцами, историками и летописцами, которые хранили и передавали устную историю через думы, песни и легенды. Кобзари пели о героических подвигах казаков, событиях народной борьбы, о социальной несправедливости и надеждах людей. Они выступали на ярмарках, праздниках, свадьбах, а также на общественных собраниях. Их творчество не только развлекало, но и воспитывало патриотический дух, формировало национальную идентичность, поддерживало моральные ценности и память поколений.

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О персоне: Ольга Сидоренко Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, которая увлекается историей и коллекционированием старых фотографий. Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.

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