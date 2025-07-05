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Какой год был худшим в истории человечества: что было и как мы выжили

Марина Иваненко
5 июля 2025, 14:21обновлено 5 июля, 15:08
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Худший год в истории человечества - это не война и не чума. В 536 году начался мрак, который изменил мир. Что сделало его худшим годом для человечества?
Худший год в истории человечества
Худший год в истории человечества / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какой худший год в истории человечества
  • Что произошло в 536 году

Какой год оказался самым грешным в человеческой истории? На этот вопрос довольно трудно найти однозначный ответ, ведь в разные эпохи человечество переживало большие катастрофы: глобальные войны, пандемии, голод и стихийные бедствия. Однако историки и ученые выделяют несколько лет, которые были для человеческой цивилизации наиболее трагическими и переломными. Главред рассказывает о нескольких таких периодах.

536 год н.э. - самый темный год в истории

Как отмечается на YouTube-канале "WAS: Популярная история", именно 536 год считается худшим в человеческой истории. Главная причина - массовое извержение вулкана, которое выбросило в атмосферу большое количество пепла. Вследствие этого наступило глобальное затмение: Солнце в течение 18 месяцев светило "как Луна", что привело к снижению температур, неурожаям и голоду по всей Евразии.

видео дня

Китайские хроники упоминают о снеге посреди лета, византийские историки - о длительном мраке. Похолодание вызвало массовые миграции, политическую нестабильность и распространение пандемий.

1347-1351 годы - пандемия "Черной смерти"

В середине XIV века Европу опустошила чума. Пандемия унесла 30-60 % населения континента, или около 75 миллионов человек в мире. Это привело не только к демографическому коллапсу, но и к значительным социальным сдвигам: крепостное право начало терять позиции, переосмысливалась религия, возрастала роль медицины и гигиены.

Однако последствия пандемии чумы ощущались еще в течение нескольких веков.

XX век - время глобальных войн и новых пандемий

Можно утверждать, что худшими были годы Первой и Второй мировых войн. В частности, 1914, 1939 и 1941 - годы начала вооруженных конфликтов, которые унесли миллионы жизней. Разрушенные города, геноцид, концлагеря, атомные бомбардировки - эти события стали синонимами ужаса.

Особенно трагическим был 1918 год, когда на фоне завершения Первой мировой войны разразилась пандемия "испанского" гриппа. Она унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек всего за несколько лет. "Испанка" поражала преимущественно молодых и здоровых людей, что еще больше повлияло на социальные системы и экономику многих стран.

Как определяется худший год

Автор видео подчеркивает, что не существует единого критерия, который позволяет точно определить "худший год". Но можно учитывать:

  • количество погибших (во время пандемий или войн);
  • масштабы разрушенных территорий;
  • долгосрочные последствия (например, голодомор или демографический кризис);
  • уровень страданий отдельных групп населения.

Важно помнить, что иногда трагедии не имеют глобального характера, но могут глубоко повлиять на отдельные народы. Например, Голодомор в Украине 1932-1933 годов стал национальной катастрофой, хотя не был всемирным явлением.

Благодаря чему человечество смогло выжить

Несмотря на все ужасы, человечество смогло выжить благодаря таким факторам:

  • адаптации к новым условиям - изменению образа жизни и внедрению новых технологий;
  • инновациям - развитию медицины, сельского хозяйства и гигиены;
  • совместным действиям - созданию союзов, систем безопасности и гуманитарной помощи.

Именно эти факторы позволили людям даже в самые темные времена найти выход и заложить основу для дальнейшего развития.

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WAS: Популярная история - что это за ресурс?

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

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