Тайны, скрытые в сердце главной святыни Руси: что символизирует Софийский собор

Фрески Софии Киевской удивляют сюжетами о гладиаторах и князьях: почему фрески Софии Киевской такие необычные для православного храма.

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Какая историческая фигура изображена на фреске Софиевского собора? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кто изображен на фресках Софии Киевской

Что символизирует Софийский собор

Что скрывали фрески Софии Киевской

Софийский собор в Киеве - один из самых выдающихся памятников архитектуры и культуры Киевской Руси, который сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Его интерьер - настоящая энциклопедия верований, политики и искусства ХІ века. Однако многие даже не догадываются, что значительная часть росписей была сознательно скрыта от глаз последующих поколений. Главред расскажет подробнее.

Роскошь и загадки фресок Софии Киевской

Как рассказывают на канале "WAS: Популярная история", фрески и мозаики занимают более 3000 квадратных метров, а мозаики - еще 260 м². Это самый большой монументальный комплекс времен Киевской Руси, который дошел до нашего времени. Основная тематика - религиозная: Христос-Пантократор в куполе, Богородица Оранта в центральной апсиде, сцены Апостольской трапезы и Страстей Христовых.

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Но наиболее необычные - бытовые сюжеты, которые редко встречаются в храмах: портреты княжеской семьи, изображения музыкантов, акробатов и даже гладиаторских боев. Это удивляет, ведь византийская традиция избегала светских и тем более языческих мотивов в храмах.

Что скрывали фрески: изменения, наслоения, забвение

В XVII-XVIII веках Софию Киевскую перестроили в стиле украинского барокко. Стену покрыли новым слоем штукатурки, позолоты, орнаментов, которые частично закрыли древние фрески. Во время реставраций XIX-XX веков выяснилось, что древние изображения не уничтожили, а лишь зарисовали. Именно поэтому сегодня ученые имеют возможность исследовать аутентичный иконографический комплекс XI века.

Почему в христианском храме изображены гладиаторы

Исследователи задаются вопросом: как гладиаторские бои попали на стены православного храма? Вероятно, это след византийской традиции: в Константинополе гладиаторские ипподромные забавы были частью императорской культуры. Киев мог изобразить такие сцены как символ княжеского величия.

Рядом с гладиаторами - танцоры, акробаты, музыканты - все это отражает светскую жизнь княжеского двора.

Ярослав Мудрый и его семья: древнерусский "фотопортрет"

Одной из самых известных фресок является изображение княжеской семьи. Большинство историков считают, что здесь изображены Ярослав Мудрый, его жена Ингигерда и дети. Это уникальный пример портретного изображения реальных правителей в сакральном пространстве и подтверждение политической роли храма.

Как удалось сохранить шедевры Софии Киевской

Софийский собор пережил монголо-татарские нападения, польско-литовское правление, гетманщину, барочные перестройки, советскую реставрацию - и не потерял главной части своих росписей. Благодаря реставрационным работам XX века удалось открыть древнерусские мозаики и фрески.

Сегодня София Киевская входит в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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