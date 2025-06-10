Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

"Ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности", заявили в Минкульте.

https://glavred.info/ukraine/obstrel-ukrainy-povrezhdeny-sofiyskiy-sobor-v-kieve-i-kinostudiya-v-odesse-10672148.html Ссылка скопирована

Повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе / коллаж: Главред, фото: Facebook Mykola Tochytskyi

Вы узнаете:

Как пострадал от обстрела Софийский собор в Киеве

Как пострадала от обстрела киностудия в Одессе

Во время массированного обстрела Украины в ночь на вторник, 10 июня, российские оккупанты повредили Софийский собор в Киеве и киностудию в Одессе. Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

По его словам, "ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности".

видео дня

"Поврежден Софийский собор в Киеве - святыню, которая пережила столетие и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века – это душа всей Украины", - написал он.

Он также отметил, что "агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие".

"Ночью пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национальному проекту о самом известном украинском режиссёре", - добавил он.

По его мнению, "Россия воюет не только с нашими городами - она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего".

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред