Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

Вы узнаете:
- Как пострадал от обстрела Софийский собор в Киеве
- Как пострадала от обстрела киностудия в Одессе
Во время массированного обстрела Украины в ночь на вторник, 10 июня, российские оккупанты повредили Софийский собор в Киеве и киностудию в Одессе. Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.
По его словам, "ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности".
"Поврежден Софийский собор в Киеве - святыню, которая пережила столетие и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века – это душа всей Украины", - написал он.
Он также отметил, что "агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие".
"Ночью пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национальному проекту о самом известном украинском режиссёре", - добавил он.
По его мнению, "Россия воюет не только с нашими городами - она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего".
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
Больше новостей:
- Пострадали 4 района: появились кадры последствий атаки дронов на Киевскую область
- РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет: полковник ВСУ раскрыл детали атаки
- Поражают цели со "смертельной точностью": РФ усовершенствовала ракеты КНДР
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред