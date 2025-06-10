РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет: полковник ВСУ раскрыл детали атаки

Важное из заявлений Игната:
- Основным направлением массированной атаки российских войск стал Киев
- Российская армия выпустила этой ночью 315 дронов
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал массированный воздушный удар страны-агрессора РФ по Украине.
В ночь на 10 июня основным направлением массированной атаки российских войск стал Киев — именно на столицу были нацелены почти все ударные беспилотники и ракеты, подчеркнул он в комментарии для РБК-Украина.
По его словам, российская армия выпустила этой ночью 315 дронов, среди которых были как ударные "Шахеды", так и различные дроны-имитаторы, направленные с разных направлений.
Из общего числа, уточнил Игнат, около 250 — это именно ударные БПЛА, и основная масса из них двигалась в сторону Киева.
"Почти все ракеты, выпущенные ночью, также были направлены на столицу", — добавил он.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
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Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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