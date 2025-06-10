РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет: полковник ВСУ раскрыл детали атаки

Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

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Юрий Игнат прокомментировал массированные удары РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важное из заявлений Игната:

Основным направлением массированной атаки российских войск стал Киев

Российская армия выпустила этой ночью 315 дронов

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал массированный воздушный удар страны-агрессора РФ по Украине.

В ночь на 10 июня основным направлением массированной атаки российских войск стал Киев — именно на столицу были нацелены почти все ударные беспилотники и ракеты, подчеркнул он в комментарии для РБК-Украина.

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По его словам, российская армия выпустила этой ночью 315 дронов, среди которых были как ударные "Шахеды", так и различные дроны-имитаторы, направленные с разных направлений.

/ Инфографика: Главред

Из общего числа, уточнил Игнат, около 250 — это именно ударные БПЛА, и основная масса из них двигалась в сторону Киева.

"Почти все ракеты, выпущенные ночью, также были направлены на столицу", — добавил он.

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Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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