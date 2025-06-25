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Почему в английском "ты" и "вы" - одно слово

Марина Иваненко
25 июня 2025, 12:48
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You в английском языке имеет одну форму и для "ты", и для "вы": you в английском языке стало универсальным местоимением
Местоимение you в английском языке
Местоимение you в английском языке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Есть ли разница между "ты" и "вы" в английском языке
  • Куда исчезло местоимение "thou"

В английском языкеобращение к одному лицу и к группе лиц - это одно слово "you", независимо от того, обращаетесь вы к незнакомцу или к близкому другу. Такие изменения в языке произошли по историческим причинам. Подробнее поможет разобраться Главред.

"You" - универсальное обращение: почему так произошло и действительно ли все так однозначно

По словам известного украинского преподавателя английского языка Виталия Зубкова, этим вопросом задаются все, кто начинает изучать английский язык. Даже если вы не эксперт, это еще не значит, что вы точно знаете: you - это именно "вы"! Существует шутка, что англичане настолько вежливый народ, что даже к своей собаке обращаются на "вы". Неужели они ни к кому не говорят "ты" - и почему?

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Как "thou" проиграли "you" - немного истории языка

Еще в XVII веке, в связи с Реформацией в европейских странах, бытовое обращение "ты" начало исчезать. Эта тенденция коснулась и английского языка. К тому времени англичане различали thou (единственное число, неформально) и you (множественное число или вежливо). С тех пор thou используется только в молитвах - когда обращаются к Богу.

Современное "you" - и для всех, и обо всем

Сегодня you - это единственная форма для всех случаев. Контекст, интонация или дополнительные слова (например, sir, guys, everyone, mate) помогают понять тон обращения. Можно только порадоваться, что в английском языке нет формальных переходов между "вы" и "ты", как во многих других языках.

"Thou" еще живет - но где

В современном английском thou практически не употребляется. Однако оно сохранилось в некоторых региональных диалектах (например, в Йоркшире), а также часто встречается в Библии, поэзии и произведениях Шекспира.

Особенность "you": множественное число даже в единственном числе

Хотя you - местоимение второго лица единственного или множественного числа, глагол после него всегда имеет множественную форму: You are - даже если речь идет об одном человеке (а не You is, как могло бы быть по логике единственного числа).

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Кто такой Виталий Зубков?

Виталий Зубков - украинский преподаватель английского языка, психолингвист и полиглот с более чем 20-летним опытом. Он является основателем проекта Lingva.Skills - одной из крупнейших образовательных платформ по изучению языков в Украине.
Зубков популяризирует эффективное изучение иностранных языков через практику и естественное усвоение - без зубрежки.
В 2018 году он вошел в Национальный реестр рекордов, проведя самый массовый урок английского языка в стране. Также является автором книги "Lingva Incognita", которая стала популярной среди тех, кто хочет овладеть языками легко и естественно.

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