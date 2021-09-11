Английский язык в Украине должен быть обязательным – секретарь СНБО

Данилов высказался на счет английского языка в Украине / УНИАН

Английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным. Таким мнение уже не впервые поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов убеждает, что английский язык – это язык цивилизованного общения. Именно поэтому его стоит учить с детства. "Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", – подчеркнул Данилов в интервью Радио Свобода.

Кроме того, по мнению секретаря СНБО необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Как сообщал Главред, в том же интервью Алексей Данилов заявил, что считает, что Вооруженные силы Украины могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей от оккупантов.

"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где есть этот предел. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", – сказал он.

Он добавил, что ранее на заседании СНБО были утверждены 5 сценариев развития событий, и сейчас Украина идет по первому сценарию – политико-дипломатическим путем.