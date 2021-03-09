Английский должен стать обязательным языком в Украине - секретарь СНБО

Алексей Данилов / УНИАН

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сказал ‒ английский должен стать обязательным языком в Украине. Об этом он заявил в рамках форума Украина 30.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", ‒ заявил Данилов.

По словам Данилова, много лет украинские политики заигрывали с русским языком и "вырыли яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Кремль на сегодняшний день именно на русском языке транслирует собственные нарративы на территорию бывшего СССР.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы. Его не нужно учить, его нужно знать", ‒ подытожил он.

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