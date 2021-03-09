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Английский должен стать обязательным языком в Украине - секретарь СНБО

9 марта 2021, 12:23
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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, много лет украинские политики заигрывали с русским языком и "вырыли яму", в которой сегодня оказалась Украина.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сказал ‒ английский должен стать обязательным языком в Украине. Об этом он заявил в рамках форума Украина 30.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", ‒ заявил Данилов.

По словам Данилова, много лет украинские политики заигрывали с русским языком и "вырыли яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Кремль на сегодняшний день именно на русском языке транслирует собственные нарративы на территорию бывшего СССР.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы. Его не нужно учить, его нужно знать", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • С 16 января 2021 года в Украине вступил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на государственном языке.
  • Причем, как говорится в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязано быть на украинском языке.
  • За повторное нарушение закона придется заплатить штраф - в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).
  • "О штрафах. Они не касаются граждан и никоим образом не могут применяться к посетителям и клиентам. Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их сотрудники откажутся общаться на украинском языке", — именно так объяснял принципы работы закона министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
СНБО английский язык Алексей Данилов
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