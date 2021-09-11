Зачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма

ВСУ на Донбассе / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Вооруженные силы Украины могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей от оккупантов.

В интервью Радио Свобода он уточнил, что это приведет к слишком большому количеству потерь.

"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где есть этот предел. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", - сказал Данилов.

Он добавил, что ранее на заседании СНБО были утверждены 5 сценариев развития событий, и сейчас Украина идет по первому сценарию - политико-дипломатическим путем.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате погиб военный ВСУ.

Количество раненых в результате обстрелов украинских военнослужащих выросло до восьми человек. Двое получили боевые травмы.