На Донбассе ВСУ несут потери после удара врага: погиб украинский военный, много раненых

В зоне ООС за сутки враг 10 раз нарушил режим прекращения огня.
На Донбассе российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает штаб ООС в Facebook, в результате погиб военный ВСУ.
Количество раненых в результате обстрелов украинских военнослужащих выросло до восьми человек. Двое получили боевые травмы. Состояние здоровья трех военнослужащих - средней тяжести, остальных – удовлетворительное
Где и чем враг ударил по позициям ВСУ на Донбассе
Противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм:
- в районе населенного пункта Новогнатовка;
- дважды – в районе Верхнеторецкого.
Возле Золотого-4:
- велся огонь из ручных противотанковых гранатометов;
- подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Старогнатовки:
- враг применял станковые противотанковые гранатометы.
Под Талаковкой противник ударил:
- из ручных противотанковых гранатометов;
- автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Нью-Йорк:
- противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82 мм;
- врег вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ.
В штабе ООС добавили, что в сентябре в результате ответного огня было уничтожено 6 террористов, еще 12 получили ранения.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращение огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.