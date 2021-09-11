На Донбассе ВСУ несут потери после удара врага: погиб украинский военный, много раненых

На Донбассе ВСУ понесли потери в результате вражеского удара / Фото: mil.gov.ua

На Донбассе российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает штаб ООС в Facebook, в результате погиб военный ВСУ.

Количество раненых в результате обстрелов украинских военнослужащих выросло до восьми человек. Двое получили боевые травмы. Состояние здоровья трех военнослужащих - средней тяжести, остальных – удовлетворительное

Где и чем враг ударил по позициям ВСУ на Донбассе

Противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм:

в районе населенного пункта Новогнатовка;

дважды – в районе Верхнеторецкого.

Возле Золотого-4:

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велся огонь из ручных противотанковых гранатометов;

подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Старогнатовки:

враг применял станковые противотанковые гранатометы.

Под Талаковкой противник ударил:

из ручных противотанковых гранатометов;

автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Нью-Йорк:

противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82 мм;

врег вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

В штабе ООС добавили, что в сентябре в результате ответного огня было уничтожено 6 террористов, еще 12 получили ранения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращение огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.