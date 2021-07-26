На Донбассе враг ударил по силам ООС из пушек: среди бойцов ВСУ много раненых

Оккупнты РФ на Донбассе ударили из артиллерии / garmata.org

В понедельник, 26 июля, российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращение огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять – удовлетворительное", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Они открыли ответный огонь в сторону российских наемников.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркивают в штабе ООС.

Отметим, что по данным бывшего советника министра обороны Юрия Бирюкова, по позициям одного из подразделений ВСУ нанесен артиллерийский удар из 122-мм и 152-мм орудий.

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"Разнесли КНП (командно-наблюдательный пункт, - ред.) батальона. Предварительно: 5 раненных, 2 травмированных, уничтожено 6 единиц техники. (…) КНП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго", - добавил он в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе погиб один украинский военный. Как сообщает штаб ООС, он получил ранения несовместимые с жизнью.