Новое обострение на Донбассе: украинская армия несет потери

Боевики обстреляли украинских военных / УНИАН

В воскресенье, 4 июля, на Донбассе погиб один украинский военный. Как сообщает штаб ООС, он получил ранения несовместимые с жизнью.

Где именно произошла трагедия, в Вооруженных силах пока не сообщают. Там уточнили лишь то, что мужчина получил смертельное ранение под обстрелом оккупантов.

С утра воскресенья оккупанты 5 раз нарушали "тишину". Враг бил по украинским позициям из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли:

Водяное;

Авдеевку;

Мирное;

Березовое.

В каком именно населенном пункте погиб герой, информации нет.

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"В результате обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью", – сообщили в штабе ООС.

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На обстрелы оккупантов наши защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о потере представителям СММ ОБСЕ.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока стороны не пересмотрят Минские соглашения.

Участница украинской делегации ТКГ Татьяна Иванова считает, что требования о внесении изменений в Конституцию по особому статусу ОРДЛО уже не актуальны, так как в стране прошла реформа децентрализации.

В Офисе президента Украины заявили, что США подключатся к переговорам по Донбассу. В каком формате Вашингтон закрепит свое участие, будет известно после визита Зеленского на встречу с Байденом.