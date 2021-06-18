"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу

Если Путин будет продвигать Минские соглашения в интересах России, то договориться ни о чем не удастся - Кравчук / УНИАН

Украина и РФ не смогут добиться прогресса в переговорах по Донбассу до тех пор, пока не будут серьезно пересмотрены Минские соглашения. Киев не намерен соглашаться с ревизией договоренностей в том случае, если Москва будет настаивать исключительно на том, что выгодно только России. Украинская сторона не отрицает "Минск", однако принималось множество документов, и теперь следует выяснить, какие из них действительно выполнимы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Не внеся в минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти... такое просто невозможно", - рассказал он эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сторонам не удастся достичь компромисса в том случае, если Россия будет самостоятельно диктовать, какие пункты в Минских соглашениях следует изменить.

"Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к Минским соглашениям и к комплексу мероприятий", - сказал Кравчук.Читайте такжеЗеленский запустил новый план по Донбассу в Украину: у Лаврова сделали резкое заявление

Также политик добавил, что на уровне Трехсторонней контактной группы согласовывалось множество документов, и теперь следует провести ревизию всей документации, чтобы выяснить, какие конкретно моменты можно выполнять, а какие запустить невозможно.

"Украина не отрицает (выполнение минских соглашений), Украина поддерживает именно такой подход", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае в ходе своей пресс-конференции заявил, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, организовать встречу Зеленского и Путина будет сложно. Однако украинская сторона готова приложить к этому максимальные усилия в том случае, если такая дискуссия приведет к прогрессу по Донбассу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июня сказал, что Путин готов к переговорам с Зеленским. Однако на данный момент никаких подвижек по этому вопросу нет.