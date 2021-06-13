Ультиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу

Зеленский не намерен вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР" – Кулеба / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на возможное условие главы РФ Владимира Путина, согласно которому гарант перед встречей с хозяином Кремля должен будет провести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Организовать встречу украинского и российского глав государств будет сложно, однако Киев готов приложить максимум усилий в том случае, если такие переговоры приведут к прогрессу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Зеленский не намерен вести переговоры с "ЛДНР". Они уже присутствуют в переговорном процессе на уровне Трехсторонней контактной группе в качестве приглашенных лиц.

"Во-первых, президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых "Л/ДНР". Их место определено - только в ТКГ в статусе приглашенных лиц. Во-вторых, сейчас место встречи не обсуждается. Есть определенные контакты, попытки согласовать повестку дня встречи, но до географии еще не дошли", - сказал Кулеба.

При этом он добавил, что несмотря на сложность процесса организации встречи двух президентов, Украина готова приложить серьезные усилия для того, чтобы такие переговоры состоялись в том случае, если это позволит прекратить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность украинского государства.Читайте такжеПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву

"Но если мы увидим, что мы на этой встрече действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны в Украине, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление о том, что Банковая уже ведет диалог с Кремлем по вопросу организации встречи с Россией на уровне глав государств – Зеленского и Путина.

В Кремле подтвердили данную информацию и сказали, что с российской стороны переговоры ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. При этом в Москве не уверены, что встреча Зеленского и Путина все-таки состоится.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин готов к диалогу с Зеленским по Крыму. Однако вопрос возвращения Украине захваченного Россией полуострова Путин обсуждать не планирует.