У Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму

Путин не готов обсуждать с Зеленским вопрос принадлежности Крыма - Песков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос Крыма исключительно в контексте сотрудничества по линии регионов с иностранными государствами. Однако другие вопросы, среди которых статус полуострова, россияне обсуждать не намерены. Причем в Кремле указывают, что вопрос полуострова уже закреплен в российской Конституции. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 он сказал о том, что Россия готова обсуждать вопросы Крыма только в том случае, если речь будет идти о сотрудничестве по линии регионов с иностранными государствами. Однако о принадлежности полуострова российские власти говорить не намерены.

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - отметил Песков.Читайте такжеУ Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"

Более того, он также добавил, что такие вопросы запрещает российская Конституция.

В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление!", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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