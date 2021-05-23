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У Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму

23 мая 2021, 15:26
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В Кремле предупредили о том, что статус Крыма уже закреплен в Конституции России.

Путин
Путин не готов обсуждать с Зеленским вопрос принадлежности Крыма - Песков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос Крыма исключительно в контексте сотрудничества по линии регионов с иностранными государствами. Однако другие вопросы, среди которых статус полуострова, россияне обсуждать не намерены. Причем в Кремле указывают, что вопрос полуострова уже закреплен в российской Конституции. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 он сказал о том, что Россия готова обсуждать вопросы Крыма только в том случае, если речь будет идти о сотрудничестве по линии регионов с иностранными государствами. Однако о принадлежности полуострова российские власти говорить не намерены.

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - отметил Песков.Читайте такжеУ Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"

Более того, он также добавил, что такие вопросы запрещает российская Конституция.

В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление!", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры о проведении встречи украинского гаранта с главой Кремля Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт таких переговоров и заявил, что со стороны РФ над согласованием вопросов работает заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. Однако он добавил, что в Москве пока не видят реальную перспективу встречи Путина и Зеленского.
  • Владимир Зеленский считает, что для разрешения конфликта на Донбассе следует вести переговоры именно с Владимиром Путиным. При этом, по мнению украинского главы государства, можно организовать альтернативный вариант такой дискуссии при участии США.

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