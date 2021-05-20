У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что на данный момент есть "гипотетический набросок к гипотетической встрече". Процесс подготовки саммита продвигается непросто.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день идет подготовка встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
По словам Пескова, процесс продвигается непросто, передает ТАСС.
"С нашей стороны Дмитрий Козак (замглавы администрации президента России, - ред.) принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина добавил, что на данный момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече".
Дата возможного саммита еще не обсуждалась.
Как сообщал Главред, на большой пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно не состоится в Москве, как ранее предлагал российский президент.
Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.