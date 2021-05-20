У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским

Дата возможного саммита Путина и Зеленского еще не обсуждалась / коллаж УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день идет подготовка встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По словам Пескова, процесс продвигается непросто, передает ТАСС.

"С нашей стороны Дмитрий Козак (замглавы администрации президента России, - ред.) принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что на данный момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече".

Дата возможного саммита еще не обсуждалась.

Как сообщал Главред, на большой пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно не состоится в Москве, как ранее предлагал российский президент.

Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее: