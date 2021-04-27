Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Зеленского / УНИАН

Необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.

"Киев пока не предлагал конкретные площадки для возможной встречи Путина и Зеленского", - отметил Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, администрация президента России и Офиса президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу организации возможной встречи лидеров стран.

"Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что целью возможной встречи президентов России и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе.

"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - уточнил Песков.

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