Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Зеленского

Администрации президентов России и Украины находятся в постоянном контакте по вопросу организации возможной встречи лидеров стран, рассказал спикер Путина.
Необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.
"Киев пока не предлагал конкретные площадки для возможной встречи Путина и Зеленского", - отметил Песков, его цитирует ТАСС.
По его словам, администрация президента России и Офиса президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу организации возможной встречи лидеров стран.
"Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что целью возможной встречи президентов России и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе.
"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - уточнил Песков.
Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.