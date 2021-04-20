Зеленский обратился к Путину и озвучил предложение

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к Российской Федерации и к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке.

Украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Zelenskiy / Official сказал, что готов предложить главе РФ встретиться в любой точке Донбасса, в которой идет война.

"И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Но, по-моему, сейчас каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней…", – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в войне проигрывают все стороны.

По его мнению, лидеры стран должны понимать, что "нельзя кого-то защитить, нападая, и что невозможно освободить кого-то, захватив".

Зеленский также рассказал, как российская сторона мешает продвижению к установлению мира на Донбассе, и в связи с этим предложил Путину встречу в месте, где идут боевые действия.

"Господин Путин, я готов… предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война", – сказал президент.

Новое видеообращение Владимира Зеленского

Напомним, в конце марта на Донбассе обострилась ситуация, боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военнослужащих. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников Украины.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель говорила, что глава государства запросил переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Донбассе, однако Киев не получил ответ от российской стороны.

В последние дни марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом учений. Кроме того, РФ начала перебрасывать свежие силы в захваченный Крым.

Кремль утверждал, что никто не готовится к войне. Власти Украины считают, что российская сторона прибегла к маневрам, чтобы на переговорах по Донбассу создать атмосферу давления.

Ряд стран запада поддержали Киев и призвали Россию отказаться от обострения ситуации.