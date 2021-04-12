Зеленский запросил переговоры с Путиным, Мендель назвала причину

В ОП рассказали, что Владимир Зеленский намерен обсудить с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщила Reuters пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, ответ от российской стороны пока не получен.
По словам пресс-секретаря президента, Зеленский намерен обсудить с Путиным эскалацию конфликта на востоке Украины.
"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.
Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, что Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с Путиным, однако хозяин Кремля ответил отказом.
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Переговоры по Донбассу:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.