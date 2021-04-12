Зеленский запросил переговоры с Путиным, Мендель назвала причину

Владимир Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила Reuters пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, ответ от российской стороны пока не получен.

По словам пресс-секретаря президента, Зеленский намерен обсудить с Путиным эскалацию конфликта на востоке Украины.

"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, что Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с Путиным, однако хозяин Кремля ответил отказом.

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Переговоры по Донбассу: