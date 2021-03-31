О чем говорили Путин, Меркель и Макрон: в Германии озвучили свою версию

Лидеры Германии, Франции и России обсудили ситуацию на Добассе / Reuters

30 марта лидеры Германии, Франции, а также России обсудили ситуацию на Донбассе. В ходе трехсторонних переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали провести встречу в нормандском формате.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии. Отмечается, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции также коснулись в разговоре с Путиным дела Навального. Они подчеркнули необходимость соблюдения основных прав человека, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека.

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