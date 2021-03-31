О чем говорили Путин, Меркель и Макрон: в Германии озвучили свою версию

В пресс-службе немецкого правительства заявили, что канцлер Германии и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате.
30 марта лидеры Германии, Франции, а также России обсудили ситуацию на Донбассе. В ходе трехсторонних переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали провести встречу в нормандском формате.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии. Отмечается, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.
"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции также коснулись в разговоре с Путиным дела Навального. Они подчеркнули необходимость соблюдения основных прав человека, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека.
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Как сообщал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.