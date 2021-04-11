Арестович рассказал о попытке Зеленского поговорить с Путиным

После того, как 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов, Зеленский пытался поговорить с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Но такого разговора не состоялось.
"После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это еще более высокий уровень чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить", - рассказал Арестович в интервью Радио Свобода.
Отметим, 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
Переговоры по Донбассу - о чем сообщалось ранее:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.