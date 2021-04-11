Арестович рассказал о попытке Зеленского поговорить с Путиным / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Но такого разговора не состоялось.

"После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это еще более высокий уровень чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить", - рассказал Арестович в интервью Радио Свобода.

Отметим, 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.

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