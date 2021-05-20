Зеленский заявил о начале переговоров с Кремлем по встрече с Путиным

Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. На Банковой и в Кремле уже обсуждают возможность организации переговоров глав украинского и российского государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе большой пресс-конференции, которая проходит 20 мая, украинский гарант сказал, что встреча точно не пройдет в российской столице. Он напомнил об инициативе провести встречу в Донецкой или Луганской области.

При этом президент уточнил, что переговоры между Киевом и Москвой по организации встречи президентов Украины и России уже начаты.

"Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что он готов нести ответственность за принятые на СНБО решения.