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В МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным

1 мая 2021, 17:27
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Решение о прекращении военных действий на Донбассе принимает лично президент РФ Владимир Путин, утверждает Дмитрий Кулеба.

Зеленский
Зеленский на переговорах с Путиным может обсудить вопросы Крыма и Донбасса - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев предлагает варианты урегулирования вооруженного конфликта России и Украины на Донбассе, тогда как Москва вынуждена реагировать на инициативы украинского государства. Именно Путин принимает решения по вопросам войны, поэтому Зеленский предлагает ему переговоры. Целью встречи президентов является деоккупация территорий, включая аннексированный Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Киев уже год работает над разрешением российско-украинского конфликта и предлагает Москве варианты. И теперь именно Кремль вынужден искать правильные ответы на вопросы Украины.

"Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем сами разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского",- полагает Кулеба.Читайте такжеВ России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом

По его словам, встреча президента Зеленского с главой РФ Путиным нужна для завершения конфликта на Донбассе, так как решения по данному вопросу в России принимает хозяин Кремля. И когда Зеленский говорит об освобождении украинских территорий, речь идет не только о Донбассе, но и о Крыме.

"Основная цель встречи - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым",- подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Переговоры Зеленского и Путина

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