Украина предложит Путину неожиданное место для встречи с Зеленским

Встреча президентов Украины и РФ может состояться в Иерусалиме / Reuters

Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, заявил дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре.

В настоящее время ему ничего не известно об этих переговорах, но Папа всячески поддерживает мирные процессы, пишет la Reppublica.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей - выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана - ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина - ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях", - пишет издание.

Сандри, который часто посещает Украину, пояснил, что "Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует".

"Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы", - сказал он. При этом он считает, что Папа может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях.

Он добавил, что "в общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает".

В свою очередь издание НВ со ссылкой на источники сообщает, что для проведения двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии Вена.

Собеседник издания уточнил, что согласование повестки и места будущего саммита дипломатическими каналами уже началось.

Активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников.

"У (премьера Израиля Беньямина) Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим — хороший вариант. Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон", — пояснил собеседник НВ.

Читайте такжеАрахамия объяснил, почему Зеленский позвал Путина на встречу в ВатиканТакже он прокомментировал утечки в российских СМИ, о том что после согласия Путина провести переговоры, но только в Москве, Зеленскому была предложена дата 9 мая.

"Это делается в пропагандистских целях. 9-го или на другую дату, в Москву, Зеленский вряд ли согласится. Мы не будем реагировать. Порошенко любил лично заниматься контпропагандой. Наша же цель — не переговариваться, а договориться с Путиным об окончании войны на приемлемых для Украины условиях", — добавил источник.

Переговоры Зеленского с Путиным: