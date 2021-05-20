Зеленский сделал заявление о завершении войны на Донбассе и плане Б

Зеленский считает, что Украина должна закончить войну, пока Путин - президент РФ / Униан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, возле украинских границ наблюдается сложная ситуация. Для решения вопроса нужны переговоры, в частности, в нормандском формате. Кроме того, Зеленский выступает за параллельный формат переговоров и за прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции 20 мая, отвечая на вопрос журналиста относительно плана Б по Донбассу и возможности эскалации конфликта, Зеленский сказал: "Мы еще не закрыли вопрос по плану А. По поводу количества людей на границе и возможности эскалации – она всегда присутствует. Я думаю, что напряжение сохранится до конца учений России, до сентября".

По его словам, нормандский формат важен для решения конфликта на Донбассе.

"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшалось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

Зеленский также считает, что Украина должна закончить войну на Донбассе, пока Владимир Путин находится на посту президента Российской Федерации.

"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.

Читайте такжеВ Украине пройдет референдум по Донбассу, но при одном условии - ЗеленскийКак сообщал Главред, ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно не состоится в Москве, как ранее предлагал российский президент.

Кроме того, 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день идет подготовка встречи Путина и Зеленского. По его словам, процесс продвигается непросто, мол, на данный момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече".

Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее: