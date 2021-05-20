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Зеленский сделал заявление о завершении войны на Донбассе и плане Б

20 мая 2021, 14:33

Президент Украины выступает за параллельный формат переговоров и за прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский дал большую пресс-конференцию
Зеленский считает, что Украина должна закончить войну, пока Путин - президент РФ / Униан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, возле украинских границ наблюдается сложная ситуация. Для решения вопроса нужны переговоры, в частности, в нормандском формате. Кроме того, Зеленский выступает за параллельный формат переговоров и за прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции 20 мая, отвечая на вопрос журналиста относительно плана Б по Донбассу и возможности эскалации конфликта, Зеленский сказал: "Мы еще не закрыли вопрос по плану А. По поводу количества людей на границе и возможности эскалации – она всегда присутствует. Я думаю, что напряжение сохранится до конца учений России, до сентября".

По его словам, нормандский формат важен для решения конфликта на Донбассе.

"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшалось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

Зеленский также считает, что Украина должна закончить войну на Донбассе, пока Владимир Путин находится на посту президента Российской Федерации.

"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.

Читайте такжеВ Украине пройдет референдум по Донбассу, но при одном условии - ЗеленскийКак сообщал Главред, ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно не состоится в Москве, как ранее предлагал российский президент.

Кроме того, 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день идет подготовка встречи Путина и Зеленского. По его словам, процесс продвигается непросто, мол, на данный момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече".

Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
  • Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
  • 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.

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