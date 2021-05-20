Зеленский проводит большую пресс-конференцию: видеотрансляция

Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию на авиазаводе Антонов / Reuters

Сегодня, 20 мая 2021 года, состоится большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие пройдет на территории ГП Антонов и продлится ориентировочно 2-2,5 часа.

Глава государства подведет своеобразные итоги двух лет своего президентства и анонсирует планы государства по празднованию 30-летия Независимости Украины.

Модерацией пресс-конференции Зеленского вместо Юлии Мендель, которая подала в отставку, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

В Офисе президента заверили, что в связи с карантином на мероприятии будут соблюдены все противоэпидемические нормы.

Представителей прессы начнут пускать на территорию завода Антонов с 10:30. Встреча гаранта с журналистами начнется в 12:00. Ожидается, что мероприятие будет транслироваться онлайн в социальных сетях на официальных страницах и аккаунтах Офиса президента Украины. Пресс-конференцию Зеленского покажут на двух языках – украинском и английском.

Пресс-конференция Зеленского 2021 - смотреть онлайн:

К слову, нынешняя пресс-конференция Зеленского - это третья подобная встреча за всю каденцию главы государства. Год назад Зеленский под открытым небом пообщался с журналистами в Мариинском парке, а в октябре 2019 года провел самый продолжительный президентский пресс-марафон.