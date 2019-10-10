Пресс-марафон Зеленского стал мировым рекордсменом

Марафон Зеленского побил мировой рекорд / Фото: скриншот из видео

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.

Встреча главы государства с журналистами в фудмаркете Kyiv Food Market 10 октября, которая уже длится свыше 10 часов, привлекла внимание представителя Национального реестра рекордов.

"Ничего не предвещало беды, прежде чем коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу... Уже сейчас пресс-конференция длится более 8 часов и рекорд, я не буду говорить чей, превышен как минимум на 45 минут ... И судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до девяти-десяти, наверное, работать. Я понимаю, как это сложно. И желаю вам держаться", - заявил представитель реестра рекордов Виталий Зорин.

Диплом Зеленский принял неохотно и заявил, что не любит наград, поскольку "человек скромный".

"Вы же знаете, я так не люблю награды…. Я же скромный человек", — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заверила, что они о рекорде и награде не знали, поэтому заранее ничего планировали.

Володимира Зеленського привітали з Національного реєстру рекордів



Він веде найдовшу пресконференцію в історії України - вже більше 8 годин



НАЖИВО - https://t.co/HTyn6vYgmHpic.twitter.com/2mQmJ3bLrF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

Зеленский признался, что рекорд дался ему непросто, для поддержания связок пришлось обращаться за помощью к медикам.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты, - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - цитируют Зеленского Украинские новости.

Напомним, Главредсобрал основные тезисы пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.