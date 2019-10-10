Вода в Крым, Украина и США, разговоры с Путиным: ключевые тезисы пресс-марафона президента Зеленского

Владимир Зеленский / Офіс президента

В четверг, 10 октября 2019 года, в 10.00 в Киеве в пространстве Kyiv Food Market стартовал пресс-марафон президента Украины Владимир Зеленский.

Глава страны отвечал на вопросы небольших групп представителей СМИ (7-10 человек). Каждые полчаса одну группу сменяла другая. По данным спикера президента Юлии Мендель, всего на пресс-марафон было аккредитовано более 300 журналистов.

Основные тезисы пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского

Сперва президент недвусмысленно высказался по поводу того, что желает прекратить войну на Донбассе. "Я думаю, что это (прекращение войны) именно моя личная миссия в течение 5 лет", - сказал Зеленский.

Далее президент заявил о том, что в деле, открытом против экс-нардепа Сергея Пашинского не существовало никакого влияния на правоохранителей. "Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 человек спросите, 100 человек скажут: "Да", - заявил он.

Затем Владимир Зеленский прокомментировал свою телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом.

"Звонок никак не мог влиять на отношения с США. У нас было несколько звонков", - сказал он

Зеленский также назвал отношения Киева и Вашингтона "уставшими" и рассказал о том, что просил Трампа - чтобы Белый дом изменил риторику в отношении Украины.

Далее, президент Украины рассказал о том, что не может пойти на обнародование стенограмм своих разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - поскольку это может навредить возвращению украинских политзаключенных и процессу прекращения войны на Донбассе

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о реальных причинах, толкнувших Александра Данилюка написать заявление об отставке с поста секретаря СНБО.

Также президент Украины в весьма категоричном тоне рассказал о поставках воды в аннексированный Крым. Однако официальный Киев готов к переговорам с Симферополем- но лишь в том случае, если они не пойдут вразрез с интересами Украины.