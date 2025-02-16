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"За Трампом не заржавеет": Кулик о сценарии "большой встречи" с Путиным

Алексей Тесля
16 февраля 2025, 03:33
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Дональд Трамп рассматривает возможность визита Владимира Путина в Соединенные Штаты.
Путин, Трамп
/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Важно:

  • В апреле запланирована подготовка к большой встрече Трампа с Путиным
  • Трамп рассматривает возможность визита Путина в США

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вероятные сроки встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Они уже заявляли, что у них есть месяц на подготовительные встречи помощников, а в апреле запланирована подготовка к большой встрече", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что далее Трамп даже рассматривает возможность визита Путина в Соединенные Штаты и заявляет, что готов встречаться не только в Саудовской Аравии, а где угодно.

"За Трампом не заржавеет - он действительно готов встречаться где угодно. Он уже встречался с Ким Чен Ыном, поэтому в этом проблем нет. Далее может идти речь о подписании соглашения - и все", - добавил Кулик.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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