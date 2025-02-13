'Трамп сдает Украину': в Bloomberg раскрыли, как один звонок изменил курс США

Разговор Трампа с Путиным ошеломил европейских лидеров, говорится в материале Bloomberg.

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Западные лидеры встревожены разговором Трампа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Трамп изменил подход США к войне в Украине

Трамп отошел от курса Байдена, который поддерживал Украину без прямых переговоров с Кремлем

Европейские лидеры шокированы, некоторые считают, что Трамп "продает Украину"

Президент США Дональд Трамп одним телефонным звонком российскому диктатору Владимиру Путину кардинально изменил подход США к войне в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого они договорились "немедленно начать переговоры" о прекращении войны. Он также отметил, что планирует посетить Москву, а Путин - Вашингтон.

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Решение Трампа стало резким отходом от курса экс-президента США Джо Байдена, при котором не было прямых переговоров с Кремлем после вторжения РФ в 2022 году. Администрация Байдена сосредотачивалась на военной и финансовой поддержке Украины, тогда как Трамп хочет изменить подход.

"Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые во времена Байдена в основном поддерживали Вашингтон, были потрясены, узнав об этом звонке, и некоторые сказали, что это свидетельствует о том, что Трамп сдает Украину", - говорится в материале.

Разговор Трампа с Путиным состоялся на фоне встречи министра обороны США Пита Хегсета с партнерами по НАТО в Брюсселе. Там Хегсет дал понять, что Соединенные Штаты не поддерживают членство Украины в Альянсе и не готовы направлять миротворческие войска для обеспечения прекращения огня.

Кроме того, Трамп выразил сомнение в дальнейшей военной помощи Украине. США хотят получить "компенсацию" за военную помощь - например, доступ к украинским природным ресурсам. Министр финансов Скотт Бессент уже провел переговоры в Киеве по этому вопросу.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, которого называют ключевой фигурой в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС, присоединится к переговорной группе вместе с госсекретарем Марко Рубио. Как отметили в издании, нет никакой гарантии, что эти шаги действительно приведут к завершению войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир возможен только после освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако в Белом доме уже дают понять, что США больше не поддерживают возвращение Украины к границам 1991 года. Пит Хегсет прямо назвал это "иллюзорной целью", что может означать готовность США пойти на уступки еще до начала переговоров с Кремлем.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским - главное

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".

После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, они обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.

Как сообщал Главред, Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Он верит, что прекращение огня в Украине возможно "в недалеком будущем". В то же время Трамп считает членство Украины в НАТО "непрактичным", а возвращение всех оккупированных территорий - маловероятным.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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