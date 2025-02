Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

Главное:

Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему посланнику по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу способствовать мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на несколько информированных источников.

По данным издания, Трамп несколько недель назад расширил полномочия Виткоффа, позволив ему налаживать контакты с российской стороной. Официально дипломат отвечает за вопросы Ближнего Востока, но получил поручение "открыть переговорный канал" с Москвой.

Источники издания утверждают, что Трамп лично доверяет Уиткоффу. Президент считает, что тот обладает необходимыми навыками для переговоров с представителями Кремля и может помочь положить конец войне в Украине.

Собеседники издания утверждают, что посланник уже имел контакты с "близкими соратниками" Путина, а также обсуждал ситуацию в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Отметим, что во вторник, 11 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф совершил визит в Москву и договорился об освобождении американца Марка Фогеля. Это была первая известная поездка в Москву высокопоставленного чиновника США после того, как Уильям Дж. Бернс, тогдашний директор ЦРУ, прилетел в столицу РФ в ноябре 2021 года, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину.

Пока неясно, как будут распределены полномочия между Уиткоффом и генералом в отставке Китом Келлогом, которого Трамп ранее назначил официальным посланником по вопросам войны в Украине. Как известно, Келлог занимается разработкой плана "завершения войны", который, по ожиданиям, ляжет в основу будущей политики Трампа в отношении войны.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно имел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого пытался договориться о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, российский диктатор Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Он также отметил, что имеет конкретный план для завершения войны и призвал как можно быстрее начать переговоры.

Кроме этого, Трамп заявил, что война в Украине должна завершиться как можно быстрее и отправил министра финансов Скотта Бессента в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Это будет первый визит высокопоставленного чиновника новой администрации США в Украину.

