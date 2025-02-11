Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

Главное:
- Трамп поручил Стивену Уиткоффу способствовать установлению "мира" между Украиной и Россией
- Уиткофф контактировал с "близкими соратниками" Путина
- Уиткофф посетил Москву и договорился об освобождении американца Марка Фогеля
Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему посланнику по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу способствовать мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на несколько информированных источников.
По данным издания, Трамп несколько недель назад расширил полномочия Виткоффа, позволив ему налаживать контакты с российской стороной. Официально дипломат отвечает за вопросы Ближнего Востока, но получил поручение "открыть переговорный канал" с Москвой.
Источники издания утверждают, что Трамп лично доверяет Уиткоффу. Президент считает, что тот обладает необходимыми навыками для переговоров с представителями Кремля и может помочь положить конец войне в Украине.
Собеседники издания утверждают, что посланник уже имел контакты с "близкими соратниками" Путина, а также обсуждал ситуацию в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.
Визит Виткоффа в Москву
Отметим, что во вторник, 11 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф совершил визит в Москву и договорился об освобождении американца Марка Фогеля. Это была первая известная поездка в Москву высокопоставленного чиновника США после того, как Уильям Дж. Бернс, тогдашний директор ЦРУ, прилетел в столицу РФ в ноябре 2021 года, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину.
"Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный представитель Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство с Марком Фогелем, американцем, которого задержала Россия", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в соцсети X.
Пока неясно, как будут распределены полномочия между Уиткоффом и генералом в отставке Китом Келлогом, которого Трамп ранее назначил официальным посланником по вопросам войны в Украине. Как известно, Келлог занимается разработкой плана "завершения войны", который, по ожиданиям, ляжет в основу будущей политики Трампа в отношении войны.
Усилия Трампа по завершению войны - последние новости
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.
Также президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно имел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого пытался договориться о прекращении войны в Украине.
По словам Трампа, российский диктатор Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Он также отметил, что имеет конкретный план для завершения войны и призвал как можно быстрее начать переговоры.
Кроме этого, Трамп заявил, что война в Украине должна завершиться как можно быстрее и отправил министра финансов Скотта Бессента в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Это будет первый визит высокопоставленного чиновника новой администрации США в Украину.
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