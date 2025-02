'Мы готовы, я готов': встреча Зеленского и Трампа может состояться в Вашингтоне

Коротко:

Президент Украины Владимир Зеленский после проведения Мюнхенской конференции по безопасности может отправиться в Вашингтон для переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Guardian.

Отмечается, что в конце недели Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует встречу с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

Также он проведет переговоры с членами команды Трампа и влиятельными сенаторами, однако дата встречи с самим Трампом пока не определена. В то же время его команда работает над ее организацией.

В материале также напоминают, что на выходных Трамп заявил о намерении встретиться с Зеленским на этой неделе, и не исключено, что украинский лидер из Мюнхена отправится в Вашингтон.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также ожидается визит в Украину специального представителя США по вопросам Киева и Москвы Кита Келлога. Как сообщает Радио Свобода, Трамп заявил о своем намерении поговорить с Зеленским накануне Мюнхенской конференции.

По данным The New York Post, Трамп хочет заключить с Украиной соглашение на $500 млн по добыче полезных ископаемых и газа в обмен на гарантии безопасности. Он подчеркнул, что такая договоренность могла бы стать частью потенциальной мирной инициативы.

В то же время существует риск, что Москва и Вашингтон могут прийти к согласию, обойдя интересы как Украины, так и Европы. Европейские страны осознают эту угрозу и пытаются не допустить такого сценария, пишет редакционный директор Le Monde Сильви Кауфман в своей статье для Financial Times.

Другие новости:

Что известно о The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.