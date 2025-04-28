Есть погибший: в Николаевской области мужчина бросил гранату в наряд полиции

Трое полицейских получили ранения.

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В Николаевской области от взрыва гранаты погиб полицейский / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполиция

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В понедельник наряд полиции прибыл на вызов по поводу семейной ссоры

После приезда нападавший бросил гранату в правоохранителей

От взрыва гранаты погиб полицейский, еще трое ранены

В понедельник, 28 апреля, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре в Николаевской области. Во время выполнения долга, нападавший бросил гранату в правоохранителей. Четверо полицейских получили ранения, один из них скончался от полученных травм. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских пострадали", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что от полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы.

Вооруженного нападавшего сразу же задержали.

Выговский рассказал, что погибший полицейский недавно стал отцом.

"Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос "А что, если такое произойдет с моим близким человеком или со мной?". К кому вы обратитесь за защитой? У людей немало оружия на руках, мы не можем предсказать, где произойдет беда. Но мы точно будем реагировать первыми. Ежедневно мы обрабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте...", - написал глава Нацполиции.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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