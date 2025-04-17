Российский шпион планировал теракты возле оборонных объектов в Киеве - СБУ

Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.

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Задержанный работал звукорежиссером на известной радиостанции / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что сообщили в СБУ:

В Киеве задержали российского шпиона, который планировал теракты

Российская спецслужба планировала взорвать автомобили украинских военных

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Как сообщили в СБУ, им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

Оккупанты хотели задействовать преступника для подготовки серии терактов в центре Киева. Для этого мужчина шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.

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"В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных. Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху. После сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер. Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Специалисты СБУ вовремя разоблачили российского шпиона и задержали его во время доразведки возле одного из оборонных ведомств. Выяснилось, что фигурант более 10 лет проживает в столице Украины и работал в различных медиагруппах, в частности приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

"В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания", - рассказали в ведомстве.

Россиянину сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Теперь преступник находится под стражей и может сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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