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В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

Анна Косик
17 апреля 2025, 15:15
211
В России прокомментировали возможную передачу контроля над временно оккупированными территориями Украины.
Песков, карта боевых действий
Россия отказывается признать законные территории Украины / Коллаж: Главред, фото: скрин с YouTube, скрин с DeepState

Главное:

  • Песков заявил, что вопрос о принадлежности оккупированных территорий не стоит
  • В Кремле назвали украинские территории частью России
  • Спикер Путина прокомментировал встречу представителей США и Украины в Париже

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков вышел с очередным циничным заявлением о принадлежности временно оккупированных территорий Украины к стране-агрессору России.

Как сообщают росСМИ, он сказал, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

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Поэтому Песков нагло исключил возможность передачи контроля над этими территориями. Это в Кремле называют обязательным условием для окончания так называемой "СВО".

Представитель Путина также прокомментировал встречу представителей Украины и США во Франции. Песков заявил, что там будут обсуждать различные аспекты урегулирования войны в Украине.

"Наш президент имел с Уиткоффом недавно достаточно длительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора передано президенту Трампу. США продолжают работу в этом направлении с европейцами и украинцами. Далее, конечно, ждали бы проявления европейцами и украинцами ориентации на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентирование на продолжение войны", - добавил он.

Контроль над временно оккупированными территориями Украины

Ранее в СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий.

Накануне, как писал Главред, дипломат предупредил: если переговорный процесс не претерпит изменений, Россия вскоре обратится в Совбез ООН с требованием признать временно оккупированные территории частью РФ.

В то же время в США относительно временно оккупированных территорий Украины заявили, что страна-агрессор Россия на самом деле контролирует только одну область Украины, однако не собирается оставлять другие регионы.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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война в Украине оккупированные территории Дмитрий Песков
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