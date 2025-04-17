В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

Главное:
- Песков заявил, что вопрос о принадлежности оккупированных территорий не стоит
- В Кремле назвали украинские территории частью России
- Спикер Путина прокомментировал встречу представителей США и Украины в Париже
Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков вышел с очередным циничным заявлением о принадлежности временно оккупированных территорий Украины к стране-агрессору России.
Как сообщают росСМИ, он сказал, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Поэтому Песков нагло исключил возможность передачи контроля над этими территориями. Это в Кремле называют обязательным условием для окончания так называемой "СВО".
Представитель Путина также прокомментировал встречу представителей Украины и США во Франции. Песков заявил, что там будут обсуждать различные аспекты урегулирования войны в Украине.
"Наш президент имел с Уиткоффом недавно достаточно длительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора передано президенту Трампу. США продолжают работу в этом направлении с европейцами и украинцами. Далее, конечно, ждали бы проявления европейцами и украинцами ориентации на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентирование на продолжение войны", - добавил он.
Контроль над временно оккупированными территориями Украины
Ранее в СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий.
Накануне, как писал Главред, дипломат предупредил: если переговорный процесс не претерпит изменений, Россия вскоре обратится в Совбез ООН с требованием признать временно оккупированные территории частью РФ.
В то же время в США относительно временно оккупированных территорий Украины заявили, что страна-агрессор Россия на самом деле контролирует только одну область Украины, однако не собирается оставлять другие регионы.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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