РФ будет обращаться в ООН насчет территорий Украины: дипломат предупредил об угрозе

Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

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Россия будет обращаться в ООН, чтобы закрепить за собой территории Украины / Коллаж Главред, фото: un.org, kremlin.ru

О чем сказал Чалый:

Украина должна вместе с союзниками принудить РФ к миру

США не смогут урегулировать войну без привлечения Европы

Россияне могут обратиться в Совбез ООН о признании оккупированных территорий Украины частью РФ

Если переговорный процесс не претерпит изменений, Россия вскоре обратится в Совбез ООН с требованием признать временно оккупированные территории частью РФ. Об этом заявил дипломат Валерий Чалый в эфире Еспресо.

По его словам, Украина должна и в дальнейшем работать над созданием коалиции силового давления для принуждения России к миру, ведь Кремль нарушает все международные нормы безопасности. Он отметил, что сейчас право силы приобретает доминирующее значение над силой права.

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Чалый также отметил, что США не смогут урегулировать российско-украинскую войну без привлечения европейских стран. В то же время лидеры ЕС должны делать все возможное для укрепления переговорной позиции Украины.

Дипломат подчеркнул, что для выхода из нынешней ситуации необходимо укреплять переговорную позицию Украины. Он привел в пример заявление Владимира Зеленского о том, что ЕС не будет снимать санкции с России без соответствующих условий, назвав это частью такого усиления. По его мнению, на этом этапе инициативу в переговорах должны взять на себя Франция и Великобритания.

"Две ядерные страны, которые являются членами Совбеза ООН, куда с большой вероятностью будут обращаться россияне, чтобы закрепить за собой ВОТ Украины, несмотря на позицию Киева, такой риск есть. И это будет происходить, если переговорный процесс будет продолжаться так, как сейчас. Поэтому эти страны должны присоединиться к процессу переговоров на уровне с США. Если США этого не видели в этом необходимости, то сейчас там поняли, что без европейских стран им этого не решить", - подчеркнул он.

Какие страны входят в Совбез ООН / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия, вероятно, готовится к наступлению на Сумскую, Запорожскую и Харьковскую области, проводя скрытую мобилизацию и усиливая свои силы. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Тем временем российские оккупанты нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотников. В городе прогремели мощные взрывы, вызвавшие пожары. Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате атаки повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

В то же время США считают, что достигнутые в Саудовской Аравии договоренности о прекращении огня на море и в энергетическом секторе выполняются, однако ситуация свидетельствует о другом. Украина готовит официальное обращение к США из-за нарушения режима тишины, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита "Коалиции желающих" в Париже.

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Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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