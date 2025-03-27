В Украине массово блокируют банковские счета: за что наказали 26 тысяч граждан

По данным Минюста 26 тысяч украинцев потеряли доступ к банковским счетам.

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В Украине 26 тысячам граждан заблокировали банковские счета / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Из-за нарушения правил мобилизации 26 тысяч граждан потеряли доступ к счетам

Блокировка преимущественно происходит из-за неуплаты штрафов

52% прошлогодних штрафов ТЦК до сих пор не оплачены

В Украине 26 тысячам граждан заблокировали банковские счета из-за нарушения правил мобилизации. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции изданию РБК-Украина.

Отмечается, что в большинстве случаев счета блокируют из-за неуплаты штрафов. Это возможно только после соответствующего судебного решения, которое затем передают исполнительной службе.

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"За нарушение мобилизации пока заблокированы счета 26 тысяч человек", - сообщили в Минюсте.

По данным Опендатабот, с начала года открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. В то же время 52% прошлогодних штрафов ТЦК до сих пор не оплачены.

"Можно ориентировочно определить, что суды отменяют штрафы примерно в 78% случаев. Это высокий процент", - рассказал изданию юрист Максим Боярчуков.

Юристы советуют не игнорировать штрафы и платить их вовремя. Эффективнее всего решать такие вопросы путем личного обращения в ТЦК.

Штрафы за нарушение правил мобилизации - новости по теме

Напомним, граждане, которые имели статус "ограниченно годного", но не прошли ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Размер штрафа - от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что до принятия законопроекта №12457 территориальные центры комплектования не будут накладывать штрафы и не будут объявлять в розыск тех, кто не успеет пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Дедлайн прохождения ВВК перенесен на 5 июня.

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла законопроект №12093, позволяющий военнообязанным уплатить штраф с 50% скидкой (8500 грн вместо 17 000 грн) в случае добровольного признания нарушения. Подать заявление можно лично в ТЦК или через электронный кабинет в Резерв+.

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Что такое Министерство юстиции Украины? Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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