Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

ТЦК будет направлена соответствующая директива, по результатам совещания по вопросам прохождения ВВК.

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В ОП прояснили ситуацию насчет прохождения ВВК / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Дедлайн прохождения медкомиссии переносится

ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК

До принятия законопроекта №12457 территориальные центры комплектования не будут применять штрафы и объявлять в розыск тех, кто не успеет пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

ТЦК будет направлена соответствующая директива, по результатам совещания по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными лицами, написала она в Telegram.

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"Участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Обсудили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, по которым: повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью", - написала Верещук.

По ее словам, дедлайн прохождения медкомиссии переносится с 5 февраля на 5 июня, соответствующий законопроект №12457 был зарегистрирован в Верховной Раде в четверг.

Кроме того, участники совещания "обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК".

"Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена", - отметила заместитель руководителя ОП.

Она попросила МОУ, Минздрав и другие ведомства взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, предоставление соответствующих графиков ВВК и так далее.

/ фото: Главред

ВВК для ограниченно годных: что известно

Согласно пояснительной записке к законопроекту №12457, устанавливается требование прохождения гражданами Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

Кроме того, граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Ранее в Минобороны назвали дату запуска электронных направлений. Сначала услуга доступна для тех, кто хочет пройти медосмотр по собственной инициативе, рассказала Екатерина Черногоренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных. В Комитете готовят соответствующий законопроект с изменениями.

Как писал Главред, электронные направления на ВВК для военнообязанных будут доступны в мобильном приложении Резерв+ с 31 января.

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Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

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