Ограниченно годные должны пройти ВВК: в ТЦК назвали крайний срок

Главное из заявления:
- Военнообязанные со статусом "ограниченно годный" должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года
- Признанные "годными к военной службе", могут быть назначены на любую должность в ВСУ
- Есть также категории "временно непригодные", "непригодные" с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и "непригодные"
Военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный", обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Крайний срок прохождения ВВК - 5 февраля 2025 года. Об этом сообщил начальник отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин, пишет "Суспільне".
"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", - рассказал он.видео дня
Бородин пояснил, что военнообязанные со статусом "годен к военной службе" могут быть назначены на любую должность в ВСУ. Кроме этого такие граждане могут служить в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, а также в высших военных учебных заведениях.
В то же время существует категория "временно непригодные", которые нуждаются в лечении или отпуске. По его словам, есть также "непригодные" с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и "непригодные" со снятием с воинского учета.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине - новости по теме
Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.
Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.
Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.
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