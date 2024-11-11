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Брали взятки до 10 тысяч долларов: задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК

Мария Николишин
11 ноября 2024, 18:53
946
Фигуранты за деньги изготавливали фиктивные медицинские заключения.
Брали взятки до 10 тысяч долларов: задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК
Задержание чиновников МСЭК / коллаж: Главред, фото: СБУ, Нацполиция

Главные тезисы:

  • В трех областях Украины задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК
  • Они были участниками схемы уклонения от мобилизации
  • Фигурантам грозит до 10 лет заключения

В разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Нацполиции.

Отмечается, что задержанные чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.

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В Кропивницком "на горячем" поймали хирурга и по совместительству члена ВВК. Он получал деньги за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

На Днепропетровщине разоблачили руководительницу отделения местной больницы. Она брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных, что позволяло им выезжать за границу.

По данным следствия, военнообязанный брат смог оформить отсрочку от мобилизации благодаря инвалидности его 29-летней сестры. Женщина уже длительное время лечилась, но чиновница требовала деньги, чтобы повлиять на решение МСЭК.

"На Харьковщине подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года. Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности", - добавили в СБУ.

Сообщается, что всем фигурантам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, подделке документов и злоупотреблении влиянием.

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: СБУ
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: СБУ
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: СБУ
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: СБУ
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: Нацполиция
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: Нацполиция
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: Нацполиция
  • Задержание чиновников МСЭК
    Задержание чиновников МСЭК фото: Нацполиция

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

Кроме того, ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

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Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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