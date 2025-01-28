ВВК без очередей: в Минобороны назвали дату запуска электронных направлений

Сначала услуга доступна для тех, кто хочет пройти медосмотр по собственной инициативе, рассказала Екатерина Черногоренко.

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Электронные направления на ВВК в Резерв+ запустят 31 января / Колаж: Главред, фото: скрсиншот с видео на YouTube, УНИАН

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С 31 января в приложении "Резерв+" можно получить электронные направления на ВВК

Сначала услугой могут воспользоваться те, кто хочет пройти медосмотр добровольно

В дальнейшем ее расширят на граждан, получивших повестку

С 31 января в мобильном приложении Резерв+ станет доступной функция получения электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Тестирование услуги началось 28 января. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, сначала услуга будет доступна для граждан, желающих пройти медицинский осмотр по собственной инициативе. В дальнейшем ее расширят на всех граждан, которые получили повестку для прохождения ВВК.

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Черногоренко подчеркнула, что реформа ВВК не ограничивается только внедрением электронных направлений. В планах также:

Интеграция информационных систем Минздрава и Минобороны. Это позволит объединить данные и упростить обмен информацией.

Это позволит объединить данные и упростить обмен информацией. Возможность самостоятельного выбора медицинского учреждения. Украинцы смогут выбирать, где проходить ВВК, что сделает процесс более удобным.

"Все для того, чтобы процесс был удобным и прозрачным. А решение о пригодности рассматривались независимо и анонимно", - пояснила она.

Прохождение ВВК в Украине - последние новости

Напомним, в Украине отменен статус "ограниченно годный к военной службе". До 4 февраля 2025 года все, кто ранее имел этот статус, обязаны пройти повторную ВВК для уточнения годности. По новым правилам, статус "ограниченно годный" заменен на такие категории, как "годен к службе", "временно непригоден" или "непригоден".

Также в Украине вводят электронные направления на ВВК для военнообязанных. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, направление можно будет сгенерировать через Единый государственный реестр призывников и получить в приложении "Резерв+".

Как сообщал Главред, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук недавно заявила, что для завершения прохождения ВВК "ограниченно годным" украинцам нужно еще минимум три месяца из-за ограниченной пропускной способности комиссий.

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Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

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