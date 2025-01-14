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Штраф до 25 тысяч: кому нужно пройти ВВК до 5 февраля - новые правила учета

Юрий Берендий
14 января 2025, 16:32
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Повторное прохождение ВВК для военнообязанных со статусом "ограниченно годный" является обязательным до 5 февраля, чтобы определить их новую степень годности.
Штраф до 25 тысяч: кому нужно пройти ВВК до 5 февраля - новые правила учета
Кому нужно пройти ВВК до 5 февраля - новые правила воинского учета / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Кому нужно пройти повторное ВВК до 5 февраля 2025 года
  • Нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые имеют бронь
  • Что означает статус "временно непригодного"

В Украине отменен статус "ограниченно годный к военной службе". С мая 2024 года военнообязанные с таким статусом обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). После прохождения этой процедуры их статус будет пересмотрен в соответствии с обновленными нормами.

4 февраля завершается девятимесячный срок, в течение которого действует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Это означает, что определенные категории военнообязанных должны обязательно повторно пройти ВВК, иначе им грозят штрафы.

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Главред собрал главное, что стоит знать о новых степенях годности и повторном прохождении ВВК для "ограниченно годных"

Кто должен пройти ВВК повторно

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что согласно обновленному приказу Министерства обороны №402, понятие "ограниченно годный" больше не применяется.

"Лица, получившие статус "ограниченно годный", в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона должны повторно пройти военно-врачебную комиссию", - рассказал Роман Истомин в комментарии "Суспільному"

Он отметил, что военно-врачебные комиссии больше не выносят решение об "ограниченной пригодности" военнообязанного. Вместо этого они определяют пригодность к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

"Нужно понимать, что этот вывод - он не является заменой заключения "ограниченно годен". В расписании болезней также произошли некоторые изменения. Соответственно, человек, который получил ранее, до вступления в силу этого закона, заключение "ограниченно годен", подлежит повторному осмотру. Он может быть признан как годным к военной службе, так и годным к службе в частях обеспечения и ТЦК", - добавил Роман Истомин.

Кроме того, пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК и СП Алина Кривошея в комментарии для "Про все" подчеркнула, что требование повторного прохождения ВВК касается как военнообязанных, так и военнослужащих.

"Если было ранение или ограниченно годен, то они так же проходят ВВК. Кто был ограниченно годен и состояние здоровья улучшилось, будет служить и в дальнейшем. Кто-то получил ранение, то сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ. В нашем, например, подразделении нет полностью непригодных, ведь непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделениях. То есть, прохождение ВВК это не только проблема военнообязанных. Просто это надо сделать - и все", - рассказала она.

В областном ТЦК и СП рекомендуют не ждать повестки, а самостоятельно пройти ВВК, чтобы избежать возможного штрафа. Кроме того, повторный осмотр должны пройти и те, кто признан годным к службе, если от их последнего осмотра прошло более года.

Какие есть степени годности - новые правила прохождения ВВК

До 4 февраля 2025 года все, кто имел статус "ограниченно годного", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) для уточнения годности к службе, говорится в законе Украины от 21.03.2024№3621-IX. Взамен могут быть присвоены следующие категории:

  • Непригодные к военной службе с исключением с воинского учета.
  • Непригодные к военной службе с переосвидетельствованием (через 6 месяцев или 6-12 месяцев).
  • Временно непригодные (нуждаются в лечении, отпуске или освобождении от служебных обязанностей).
  • Пригодны к службе в частях обеспечения: ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских и логистических подразделениях, а также подразделениях связи, оперативного обеспечения и охраны.
  • Пригодные к службе.

Согласно новым правилам, даже граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, обязаны пройти ВВК.

Инфографика закона о мобилизации
Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Что означает статус "временно непригодного"

Руководитель юридической компании Марко Коломоец пояснил, что статус "временно непригодный" означает, что человек сейчас нуждается в лечении или хирургическом вмешательстве. Это касается лиц с определенными заболеваниями, которые временно делают невозможным их службу.

"Но они будут пригодными, например, через полгода, когда болезнь пройдет. И тогда им назначают перекомиссию", - сообщил он в эфире "Суспільне. Студия".

Что будет если не пройти ВВК ограниченно годному до 5 февраля - штрафы за не прохождение ВВК

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея отметила, что граждан, которые имели статус "ограниченно годного", но не прошли ВВК до 5 февраля будут штрафовать.

Она подчеркнула, что существуют четкие сроки, в пределах которых люди должны пройти комиссию. После их завершения уже на следующий день можно применять ответственность за нарушение правил воинского учета.

"Это общая статья и штраф одинаковый для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке", - сказала она.

Повторное прохождение ВВК касается также военных, чтобы определить их пригодность к дальнейшей службе.

Нужно ли проходить ВВК если забронирован

Представитель Оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский в эфире программы "Тема недели" отметил, что повторное прохождение ВВК является важным и для работников предприятий, которые имеют право на бронирование.

Он пояснил, что хотя отдельные постановления Кабинета Министров Украины не требуют обязательного прохождения ВВК для получения бронирования, другие положения законодательства устанавливают обязанность этой категории лиц пройти соответствующий медицинский осмотр.

"После 5 февраля 2025 года такая категория граждан может попасть под вопросы, касающиеся розыска и с нарушением действующего законодательства, что может повлечь за собой ряд, скажем так, неприятных вещей, которые могут преследовать граждан", - добавил представитель Оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины.

Бронирование, инфографика Главред
Кто имеет право на бронь от мобилизации / Инфографика: Главред

Будет ли штраф, если в ТЦК и СП не отправили на ВВК - можно ли получить направление на ВВК без ТЦК

Доктор юридических наук Наталья Опольская в интервью для "Телеграфа" подчеркнула, что военнообязанного нельзя привлечь к административной ответственности, если его не направили на ВВК из-за соответствующей повестки или направления, выданного уполномоченным работником ТЦК и СП в установленном законом порядке.

Она отметила, что согласно Закону, граждане Украины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны в течение девяти месяцев с момента вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к службе.

"Такое определение не предусматривает обязанности военнообязанного инициировать прохождение военно-врачебной комиссии и не освобождает от обязанности ТЦК и СП направить лицо на ВВК", - уточнила Опольская.

Опольская также добавила, что возможные попытки ТЦК и СП привлечь лицо к ответственности можно будет обжаловать как в досудебном, так и в судебном порядке.

Какие могут быть уважительные причины непрохождения ВВК

Юрист подчеркнула, что если военнообязанный получил повестку для прохождения ВВК, например, на 1 февраля, но появился только после 10 февраля, его, вероятно, привлекут к административной ответственности. Обжаловать протокол об административном правонарушении можно будет только при условии наличия уважительных причин, объясняющих несвоевременную явку.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, являются:

  1. Препятствия стихийного характера.
  2. Болезнь гражданина.
  3. Военные действия на соответствующей территории и их последствия.
  4. Другие обстоятельства, которые делают невозможным личное прибытие в определенный пункт и срок.
  5. Смерть близкого родственника, в частности: родителей; жены или мужа; ребенка; родного брата или сестры; дедушки или бабушки; близкого родственника жены или мужа.

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