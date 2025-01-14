Кому грозит штраф за игнорирование ВВК: в ТЦК ответили

Основное:
- ВВК должны пройти граждане, которые имеют статус "ограниченно годные" и военные, получившие ранения во время боевых действий
- Если не пройти комиссию, 6 февраля нарушителей начнут штрафовать
Граждане, которые имеют статус "ограниченно пригодные", должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф. Об этом заявила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии для издания "Про все".
Представительница ТЦК и СП объяснила, что некоторые военнообязанные самостоятельно идут на комиссию, другим ограниченно годным вручают повестки.
"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК. Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят", - рассказала Кривошея.
Если же не пройти ВВК до указанного времени, то уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.
"Есть временные ограничения, когда люди должны прийти, - продолжает Алина Кривошея. - То есть, на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета. Это общая статья и штраф одинаковый для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке", - отметила пресс-секретарь.
Она напомнила, что пройти ВВК должны не только военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно пригодные", но и военнослужащие, которые получили ранения во время боевых действий.
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Как писал Главред, 4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно пригодный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того, чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов.
Адвокат Лидия Карплюк рассказывала, что военнообязанные сталкиваются с ситуацией, когда человек "пригоден" по комиссии, а в воинские части - не берут. По ее словам, в таком случае нужно доказывать свою правоту для обоснования отказа от призыва.
Напомним, Министерство обороны и министерство здравоохранения готовили реформу, согласно которой военно-врачебную комиссию можно будет проходить без посещения ТЦК. Военнообязанный сам сможет выбрать больницу для прохождения медосмотра.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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