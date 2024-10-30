"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

Письменные жалобы нужно писать еще до момента, когда человека будут определять в военные части, отметила юрист Лидия Карплюк.

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Пока гражданин не стал военнослужащим, он может не пойти служить по состоянию здоровья - адвокат / Коллаж: Главред, фото: flickr, Киевский ТЦК и СП

Нередко бывают случаи, когда военно-врачебная комиссия признала человека "годным" к прохождению военной службы, однако воинские части не берут такого военнообязанного из-за состояния здоровья. В таком случае нужно доказывать свою правоту, чтобы обосновать отказ от призыва. Об этом заявила адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

В интервью Главреду она рассказала о том, что пока военнообязанный не стал военнослужащим, есть возможность решить проблему. Нужно писать письменные жалобы еще до момента, как человека будут куда-то отправлять.

"Пока человек не получил статус военнослужащего (принятие (подписание) присяги и зачисление в списки личного состава воинской части), до того момента еще не идет речь об увольнении с военной службы, и есть шанс отмотать эту историю назад. В таком случае при наличии оснований для этого нужно писать письменные жалобы, но начинать делать это нужно еще до того, как человека куда-то повезут", - отметила Карплюк. видео дня

По ее словам, если у человека действительно проблемы со здоровьем, отказ от призыва будет обоснованным.

"Ведь даже если ТЦК и СП будет зафиксирован отказ от призыва, но он будет обоснован и подтвержден соответствующими обстоятельствами, фактами, документами, то вы и в дальнейшем сможете отстаивать свою правоту. Но, конечно, если человек вполне здоров, пригоден и начинает такие действия, чтобы как-то отсрочить момент призыва, то в итоге действия ТЦК и СП по мобилизации признают правомерными", - подчеркнула адвокат Лидия Карплюк.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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Как сообщал ранее Главред, в ТЦК заявили, что у военнообязанных 7 дней на явку по повестке на почту. Или же нужно явиться в сроки, прописанные в повестке. Иначе военнообязанных может ждать штраф.

У военнообязанных появились новые проблемы, рассказал адвокат Роман Симутин. Есть случаи, когда возникает необходимость посетить ТЦК даже после того, как были обновлены данные в Резерв+.

Военнообязанные могут быть оштрафованы в случае повторной неявки в ТЦК, сказала Лидия Карплюк. Такой риск существует после отправки человеку не первой повестки.

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