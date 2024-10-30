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Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом

Анастасия Заремба
30 октября 2024, 10:00обновлено 30 октября, 11:14
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Повторная отправка, неполучение повестки и неявка в ТЦК и СП является основанием для повторного наложения административного взыскания, уточнила Лидия Карплюк.
ТЦК, юрист, Лидия Карплюк
В Украине продлили военное положение - адвокат рассказала, кто имеет право на отсрочку / Коллаж Главред

Верховная Рада в очередной раз поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. В интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк рассказала, могут ли военнообязанного оштрафовать несколько раз за неявку по повестке, сколько раз нужно проходить ВВК и на что обращают внимание медики.

Представляем вторую часть разговора с адвокатом. Первую часть можно прочитать здесь.

Раньше, когда только ввели повышенные штрафы за неявку по повестке, было мнение, что человека могут оштрафовать чуть ли не каждый раз, после того, как было продлено военное положение. Насколько такое утверждение соответствует действительности?

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Для того, чтобы лицо можно было повторно привлечь к ответственности, должно быть повторное совершение правонарушения. Честно говоря, об ограничении в количестве повесток, которые направляются, мне неизвестно. Поэтому по сути повторное направление повестки и, например, ее повторное неполучение и, как следствие, неявка в ТЦК и СП, является основанием для повторного наложения административного взыскания.

При этом штрафы за неявку по повестке никоим образом не привязываются к продолжению военного положения. Административная ответственность предусмотрена за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП), поэтому в случае если фиксируют повторное нарушение, то соответственно возможно и повторное привлечение к ответственности.

Объясните, пожалуйста, что будет происходить с отсрочками от мобилизации после 9 ноября, и кто в таком случае будет иметь право на восстановление?

9 ноября, так же как перед этим было 11 августа - это дата, когда заканчивается срок общей мобилизации, продленный уже неоднократно Указом Президента Украины. То есть раз в три месяца Верховная Рада Украины утверждает Указы Президента о продлении военного положения и общей мобилизации. Отсрочка, по постановлению КМУ №560, предоставляется от призыва на военную службу по мобилизации, и поэтому, когда рассматривают конкретные документы, даже, например, поданные 1 ноября, отсрочку не могут предоставить больше, чем до окончания срока общей мобилизации, то есть на сегодняшний день не дольше, чем 9 ноября.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика Главред

При этом, в п. 60 упомянутого постановления указано, что военнообязанный с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (направляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, то есть нет требования подавать такие документы лично, а можно также отправить и по почте. Так же, Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ №560 не содержит обязанности подачи нового пакета документов, который подавался при оформлении отсрочки, но многие все-таки вместе с заявлением о продлении отсрочки повторно к заявлению добавляет те же документы. После чего комиссия при ТЦК и СП рассматривает это заявление и продлевает отсрочку на срок мобилизации.

Законодательных изменений относительно категорий лиц, имеющих право на отсрочку, в последнее время не произошло.

29 октября Верховная Рада Украины утвердила Указы Президента Украины о продлении военного положения и о продлении всеобщей мобилизации, поэтому после публикации этих нормативно-правовых актов и вступления их в законную силу, все, кто имел отсрочку, должны еще раз подать заявления о продлении отсрочки. А со временем, надеемся, что в электронном кабинете военнообязанного появится опция, чтобы в электронном виде подать заявление о продлении отсрочки, в случае, если обстоятельства, которые ее обусловили, не изменились.

То есть это будет происходить почти в автоматическом режиме. Например, если мужчина, на содержании которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, женат на матери этих детей и у него ничего по этому поводу не меняется, то сейчас он подает или отправляет в ТЦК и СП заявление о продлении отсрочки, а со временем, надеемся, он сможет делать то же самое, нажимая соответствующую кнопку в приложении. Однако есть случаи, когда, например, инвалидность была установлена на год, и после ее продления есть новое заключение МСЭК, то в таком случае, вероятно, останется подача заявления о продлении отсрочки с приложением документов, подтверждающих продление права на отсрочку.

В ближайшие дни начнется новая волна подачи заявлений о продлении отсрочки на следующие 3 месяца и пока все будут подавать бумажные документы, и дальше, если процесс не автоматизируют, это будет продолжаться, пока будет действовать военное положение и всеобщая мобилизация.

Как быть, например, если человек по состоянию здоровья подпадает под категорию ограниченно пригодного? В законе о мобилизации отмечалось, что ограниченногодным человек считается девять месяцев, а потом надо подтверждать этот статус. В этом случае человеку так же нужно будет повторно проходить ВВК?

На время военного положения в отношении военнообязанных действует правило прохождения медицинского осмотра, не реже, чем один раз в год (за исключением тех случаев, когда временная непригодность устанавливается на определенный срок, или во время действия отсрочки лицо не проходит медицинский осмотр). Поэтому по сути на медицинский осмотр для определения годности к военной службе имеют право вызывать всех военнообязанных по крайней мере один раз в год. В случае признания лица временно непригодным в каждом индивидуальном случае этот срок может быть индивидуально определен в зависимости от заболевания, по истечении которого лицо должно повторно проходить ВВК, чтобы подтвердить или изменить статус.

Принимают ли во внимание на ВВК медицинские справки и документы? Как защитить свои права при ненадлежащем отношении?

Должны учитывать такие документы. И в нынешних реалиях в случае, если человек действительно имеет проблемы со здоровьем, то такие документы желательно вообще постоянно носить с собой. Если по каким-то причинам человек до сих пор не прошел ВВК, то их тем более надо носить с собой. Потому что если его остановят на улице и отправят на ВВК по "ускоренной" процедуре, то, в первую очередь, нужно иметь такие документы с собой.

Люди, которые действительно имеют проблемы со здоровьем, в подавляющем большинстве уже все занимались этими вопросами, и за время военного положения некоторые уже и неоднократно проходили ВВК, чтобы подтвердить временную непригодность.

В случае, если, например, на документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, не учитывают и в заключении ВВК будет написано, что лицо пригодно, человек всегда имеет возможность обжаловать этот вывод в административном порядке, в ВВК высшего уровня (региона, или даже в Центральной ВВК). После обжалования в административном порядке можно также можно обращаться в суд, или без обжалования в административном порядке сразу обжаловать в суд.

Просто в ходе процедуры обжалования в административном порядке в ВВК высшего уровня пересматривают те медицинские документы, на основании которых было составлено соответствующее заключение, в том числе, человека могут направить на повторный осмотр. Когда же подается иск в суд, то суд не исследует содержательно медицинскую документацию и диагнозы, а проверяет соблюдение определенной нормативно-правовыми актами процедуры. Однозначно, если военнообязанный не согласен с заключением ВВК, который он получил в результате медицинского осмотра, то его надо обжаловать.

А как это, кстати, на практике выглядит?

Если человека осматривают определенные специалисты, надо сразу предоставлять все медицинские документы и заявлять о том, что что-то не отметили. Например, берем ситуацию, когда вообще все проигнорировали, и в итоге выдали заключение о пригодности к службе, тогда нужно сразу писать письменную жалобу в ВВК высшего уровня, а также письменно сообщать ТЦК и СП об административном обжаловании заключения ВВК. Также, не подписывать никаких документов, не читая. Должностные лица ТЦК и СП не могут силой заставить человека подписать документы или сделать это за него, а в случае если будет осуществляться физическое давление, то также нужно подавать аргументированные жалобы, иногда даже надо вызвать полицию и желательно иметь адвоката, который будет реагировать на нарушения и противоправные действия.

В случае фиксации в ТЦК и СП отказа лица от призыва на военную службу по мобилизации, соответствующая информация должна передаваться в правоохранительные органы для начала досудебного расследования уголовного производства. И даже если такое произойдет, то в ходе досудебного расследования вы сможете объяснять, что с вашей стороны никакого умысла на совершение противоправных действий не было. Зато были нарушения, которые вы начали оспаривать. Перспектива такого уголовного производства небольшая, и чем больше с вашей стороны будет документов и письменных жалоб, тем больше будет вероятность, что никто вас незаконно не привлечет к ответственности.

Что делать тем, кого, например, ВВК признала годным, выдали мобилизационное распоряжение, но из-за проблем со здоровьем человека возят от части к части, которые не хотят его брать к себе именно из-за состояния здоровья? Ведь такие случаи есть, и они не единичны.

Пока человек не получил статус военнослужащего (принятие (подписание) присяги и зачисление в списки личного состава воинской части), до того момента еще не идет речь об увольнении с военной службы, и есть шанс отмотать эту историю назад. В таком случае при наличии оснований для этого нужно писать письменные жалобы, но начинать делать это нужно еще до того, как человека куда-то повезут. Ведь даже если ТЦК и СП будет зафиксирован отказ от призыва, но он будет обоснован и подтвержден соответствующими обстоятельствами, фактами, документами, то вы и в дальнейшем сможете отстаивать свою правоту. Но, конечно, если человек вполне здоров, пригоден и начинает такие действия, чтобы как-то отсрочить момент призыва, то в итоге действия ТЦК и СП по мобилизации признают правомерными.

Кто такая Лидия Карплюк

Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

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повестка ТЦК и СП Лидия Карплюк
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